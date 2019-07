Isarescu: Sa aducem aurul sa il vada toata lumea, dupa care trebuie dus inapoi

Ziare.

com

"Banca Nationala a Romaniei a spus in mod clar ca nu are nicio obiectie cu aducerea aurului in tara pentru verificare, pentru ca s-a creat o mare problema de credibilitate. Sunt trei ani de zile in care sistematic si intr-un mod iresponsabil s-a spus ca nu exista acest aur, ca a disparut, ca a fost vandut, ca a intrat in operatiuni, si mai rau decat atat, ca nu l-am folosit pentru a obtine venituri.Or, rezerva de aceea este rezerva. Nu este investitie. Rezerva este ceva ce pui de o parte pentru situatii deosebite. Obiectivul rezervei internationale, fie ca este de aur sau valutara, este sa-ti dea credibilitate si sa reduca costurile cu care tara respectiva s-ar imprumuta. Deci un posibil impact ar fi cresterea costurilor", a spus Mugur Isarescu.Guvernatorul BNR a sustinut ca ar fi in favoarea aducerii in tara a aurului pentru a-i convinge de existenta lui pe cei sceptici."Personal m-am exprimat public si nu pot sa spun altceva in fata dumneavoastra. Eu as vota in Consiliul de Administratie daca s-ar ridica problema aceasta. Sa-l aducem, sa-l vada toata lumea, inclusiv aceste cateva persoane care ne toaca de dimineata pana seara cu aberatiile pe care le-am spus, dupa care trebuie dus inapoi acolo sau arhivat, pentru ca, altfel, in tara nu o sa aducem fiecare investitor strain sa-l bagam in tezaur si sa spunem acesta este aurul", a afirmat Isarescu. Curtea Constitutionala a Romaniei a respins, luna trecuta, sesizarea PNL si USR asupra actului normativ pentru modificarea articolului 30 din Legea 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei.Liberalii au contestat in aprilie la Curtea Constitutionala actul normativ initiat de parlamentarii PSD Liviu Dragnea si Serban Nicolae care vizeaza limitarea rezervelor de aur ale tarii din strainatate.Ludovic Orban preciza, la momentul sesizarii CCR, ca PNL nu isi doreste ca aurul Romaniei sa fie transformat in "ghiuluri si inele".Intr-un discurs sustinut la Cluj-Napoca in luna februarie a acestui an, viceguvernatorul BNR, Liviu Voinea, a declarat ca Romania detine in prezent cu peste 50% mai mult aur decat avea la sfarsitul anului 1989, respectiv 103,7 tone de aur, 60% din aceasta rezerva aflandu-se la Banca Angliei, iar ea foloseste la asigurarea si mentinerea credibilitatii externe a tarii ca partener solvabil.