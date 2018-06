Gheorghe Turda, cel care a cantat imnul Romaniei la mitingul PSD, a fost decorat de BOR

A fost membru in PRU

Ordinul "Sfantul Iosif Marturisitorul din Maramures" a fost acordat miercuri, 6 iunie, de Preasfintitul Parinte Iustin pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor din Baia Mare, cu ocazia sarbatoririi lui Gheorghe Turda, la implinirea varstei de 70 de ani, arata sursa citata.Basilica arata ca "distinctia a fost acordata in semn de inalta apreciere si multa pretuire pentru pastrarea si transmiterea la cel mai inalt nivel cultural si artistic a folclorului national autentic, pentru activitatea dedicata slujirii valorilor traditionale ale neamului romanesc si credintei ortodoxe stramosesti".Gheorghe Turda a cantat aseara imnul Romaniei la finalul mitingului PSD din Piata Victoriei. Rapsodul este recunoscut ca un autor de cantece populare cu tema patriotica.Este general de brigata in rezerva, avansat prin decret al fostului presedinte Traian Basescu in 2008, si a lucrat si in cadrul MAI, ca director al Centrului cultural national, iar anterior ca sef de compartiment la Directia pentru relatii publice din cadrul Politiei Capitalei.In 2011, Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis definitiv ca Turda a fost colaborator al fostei Securitati, dupa o sesizare a CNSAS din 2009.In 2016, rapsodul s-a inscris in Partidul Romania Unita si a candidat in 2016 pentru un post de parlamentar de Diaspora. Din luna martie 2018, Gheorghe Turda este vicepresedinte al Coalitiei Nationale pentru Modernizarea si Respectarea Romaniei (CNMR), asociatie apropiata de PSD, potrivit Adevarul.