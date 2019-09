Fotografia hazlie pe care a postat-o Nadia Comaneci alaturi de Bianca Andreescu, dupa triumful acesteia la US Open

Ziare.

Gimnasta care a luat la JO 1976 de la Montreal primul 10 din istoria gimnasticii a realizat o postare pe contul sau de Twitter in care a felicitat-o pe Andreescu:"Felicitari, Bianca! De la distractie... la Grand Slam", a postat Nadia, romanca aratand si o fotografie mai veche in care este alaturi de tanara de 19 ani, care acum reprezinta Canada.Comaneci a fost in tribune sambata la Flushing Meadows, asistand in premiera la succesul Biancai intr-un turneu de Mare Slem.6-3, 7-5, intr-o ora si 39 de minute, sunt cifrele finalei dupa care Andreescu si-a asigurat in premiera o urcare in top 5 WTA , chiar deasupra Simonei Halep, care dupa US Open a coborat doua pozitii.Indian Wells, Rogers Cup si US Open sunt cele 3 turnee castigate de Andreescu in acest an, an pe care l-a inceput pe 152 WTA pe 1 ianuarie. Ea are si o finala pierduta la Auckland