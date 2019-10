Nadia Comaneci incearca sa explice dezastrul lotului feminin de gimnastica. Ce solutii aduce pentru reconstructie

Ziare.

Romania nu va fi prezenta intre primele 12 natiuni din clasament, iar acest lucru a starnit nemultumire si furie in lumea sportului romanesc. Echipa feminina nu a mai fost prezenta la o Olimpiada din 2012, de la Londra."Nu cred ca e o mare surpriza ca Romania nu s-a calificat. Nu e prima data cand nu se califica. Surpriza e faptul ca au ratat foarte mult. Si nu stiu exact de ce se intampla acest lucru. E greu sa spun pentru ca nu sunt acolo, in sala.Daca as fi o saptamana, doua sau trei mi-as da seama unde trebuie schimbat. Dar ceva trebuie schimbat. Este un semnal de alarma pentru Romania", a declarat Nadia Comaneci, care a fost prezenta sambata in Bucuresti la evenimentul organizat de fundatia sa in Parcul Sebastian din Capitala intitulat "Nadia Sports Experience - Pasaport pentru Sport", conform agentiei de presa din Romania, Agerpres Nadia a mai spus ca gimnastica romaneasca are nevoie de multa rabdare acum pentru a se reconstrui si ca de asemenea are nevoie de "un buget frumos": "Este un drum lung pentru ca gimnastica romaneasca sa ajunga unde a fost odata. Este greu de explicat in cateva cuvinte. Am ramas putin in urma, anumite lucruri sunt putin expirate si trebuie sa facem un plan de lunga durata cu un buget frumos care trebuie oferit antrenorilor si bazelor sportive care nu sunt foarte adaptate la ce este nevoie.Cand mergi in alte tari poti sa observi acest lucru. Apoi este nevoie si de rabdare. Deci un buget mai mare, o statistica diferita, o promovare diferita, o intelegere diferita. Pentru ca in ziua de azi comunicarea cu noua generatie este diferita fata de cea de acum 20-30 de ani", a mai adaugat multipla campioana olimpica.Dupa primele sase subdiviziuni, consumate vineri la CM din Germania, Romania se afla pe locul 10, cu sanse infime de calificare la JO, avand in vedere ca sambata vor mai concura multe tari favorite, printre care Marea Britanie, Italia sau Olanda.Citeste si:D.A.