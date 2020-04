Imaginea zilei in sport: Cum a fost surprinsa Naomi Osaka

Ziare.

com

Ea a iesit in echipamentul de joc si a efectuat o sedinta de pregatire pe acoperisul unui bloc din New York.Intr-un oras aflat in izolare, Osaka nu a fost deranjata de nimeni."Am avut un antrenament bun astazi", a scris nipona pe Instagram.Imaginea cu Naomi Osaka a primit peste 45 de mii de like-uri.Nipona se afla in izolare la New York, orasul in care este stabilita de cativa ani buni.C.S.