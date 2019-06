Mats Wilander spune ca Naomi Osaka ar trebui sa piarda primul loc in clasamentul WTA

Ziare.

com

Wilander a remarcat faptul ca Osaka nu a mai jucat nimic de cand a ajuns pe locul 1 in lume si pare coplesita de aceasta presiune."Cel mai bun lucru care i se poate intampla lui Osaka este sa piarda locul 1 WTA. Cel mai bine ar fi sa coboare pe locul 2 si sa inceapa sa lupte din nou pentru a ajunge pe primul loc. E coplesita de aceasta presiune", a afirmat Wilander la EuroSport.De altfel, in ultimele saptamani, Osaka a vorbit intens despre presiunea pe care o resimte de cand a ajuns pe primul loc in clasament.Amintim ca Osaka a fost eliminata in turul 3 de la Roland Garros de Katerina Siniakova.In plus, jucatoarea nipona nu a mai castigat niciun turneu de cand a ajuns pe locul 1 in clasamentul WTA.C.S.