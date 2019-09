Naomi Osaka a castigat un turneu WTA chiar la ea acasa

Ziare.

Osaka s-a impus chiar in orasul cu acelasi nume, Osaka, dupa o finala cu rusoaica Anastasia Pavlyuchenkova, scor 6-2, 6-3, dupa o ora si 10 minute de joc.Naomi, de doua ori campioana la turneele de Mare Slem, Australian si US Open, era favorita 1 si marea favorita a localnicilor pentru marele trofeu.Pentru a triumfa la Osaka, nipona le-a mai invins pe Tomova din Bulgaria, Putintseva din Kazahstan si Elise Mertens din Belgia, castigand turneul fara sa piarda vreun set.Este al 4-lea titlu din cariera pentru tanara de 21 de ani, care pe langa cele 2 turnee de Mare Slem amintite mai sus s-a mai impus si la Indian Wells in 2018.Osaka a anuntat ca nu va juca la turneul Premier de la Wuhan, urmand sa revina in circuit abia la Beijing, de asemenea si el turneu Premier. Simona Halep e inscrisa la Wuhan si are primul tur liber, urmand sa evolueze cu invingatoarea dintre Strycova si Wang.