Naomi Osaka, a cincea tenismena calificata la Turneul Campioanelor

Acest lucru a devenit posibil dupa victoria de vineri a lui Osaka in fata Biancai Andreescu, in sferturile de la Beijing, scor 5-7, 6-3, 6-4, desi nipona se vedea condusa la un moment dat cu 7-5, 3-1.WTA a anuntat dupa aceasta partida in mod oficial calificarea lui Osaka la Turneul Campioanelor de la Shenzhen, turneu care va incepe in China la finele lunii octombrie si care va reuni la start cele mai bune 8 sportive din acest an.Osaka a strans deja 4636 de puncte si e sigura de locul sau in China, asa cum deja si alte 4 sportive sunt de ceva vreme calificate, e vorba de Ash Barty, Karolina Pliskova Simona Halep si Bianca Andreescu Mai sunt 3 locuri de disputat pentru Shenzhen, iar punctajul care asigura calificarea este cel de 4525 de puncte. Petra Kvitova este pe locul 6 si are 4401, Svitolina ocupa locul 7 cu 3995, iar pe 8 in acest moment este Serena Williams cu 3935.Dupa Beijing, mai are loc un singur turneu important pana la Turneul Campioanelor, e vorba de cel de la Moscova, de pe 14 octombrie incepand. Acolo este inscrisa si Simona Halep, dar ramane de vazut cat de grava este accidentarea sa de la spate, care a facut-o sa abandoneze la Wuhan si sa evolueze mult sub standardele sale la Beijing, unde a fost eliminata in turul II.Castigatoarea Turneului Campioanelor poate incasa cel mai mare premiu din istoria tenisului, 4,5 milioane de dolari.