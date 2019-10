Naomi Osaka a facut o investitie record: Pe ce a cheltuit aproape toti banii castigati in tenis

Ziare.

com

Fosta lidera a clasamentului WTA a platit 6.9 milioane de dolari pentru a-si cumpara o locuinta in Beverly Hills, anunta Variety Osaka a achizitionat casa din Los Angeles de la renumitul cantaret Nick Jonas.Acesta a cumparat casa cu 6.5 milioane de dolari, dar a iesit in pierdere dupa ce a platit toate taxele si impozitele.Locuinta are 5 dormitoare si 5 bai, o piscina superba si a fost construita initial in 1965, dar renovata total in 2015.Naomi Osaka a castigat putin peste 11 milioane de dolari din tenis, dar primeste sume impresionante si din sponsorizari.C.S.