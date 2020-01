Naomi Osaka dezvaluie ca a fost aproape de moarte in aceasta iarna

Ziare.

com

Osaka a mers impreuna cu sora ei in Insulele Turks si Caicos, din Oceanul Atlantic, dar a trait si o experienta pe care nu o va uita vreodata.Ea a incercat pentru prima data in viata paddleboard, insa curentul apei a dus-o in larg si spune ca a fost aproape de moarte."Sora mea m-a convins sa facem paddleboard, dar crentul ne-a luat si aproape ca am murit! Ii ziceam cat de departe vrei sa ne duci pentru ca apa este neagra acum, iar casa este doar un punct micut", a dezvaluit Osaka intr-o conferinta de presa sustinuta la Brisbane.Tenismena nipona a mentionat ca vede, totusi, partea pozitiva si din acest episod."Simt ca experimentez atat de multe lucruri noi in viata mea si totul este distractiv. Incerc sa fac lucruri pe care nici nu ma gandeam ca pot sa le fac", a adaugat Osaka.Fosta lidera a clasamentului WTA va incepe noul sezon la Brisbane.C.S.