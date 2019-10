Naomi Osaka dezvaluie motivul pentru care se uraste

Ziare.

Osaka a dezvaluit ca nu se poate abtine si citeste mereu comentariile negative de pe Internet."Dintr-un motiv care-mi scapa citesc comentariile de pe Internet. Si ma urasc pentru asta! Chiar ma urasc! Citesc si imi vine sa fug! Am inceput sa ma gandesc la hateri, nu stiu ce sa fac sa-i mai conving! O sa incerc sa nu-mi mai bat capul cu ei!Dupa titlul de la Osaka am fost foarte ingrijorata, nu stiam cum sa ma comport. Nu inteleg ca nu trebuie sa dovedesc nimic nimanui. Stiu cine sunt si de ce sunt capabila", a spus Osaka intr-o conferinta de presa.Noami Osaka este intr-o forma excelenta si a castigat ultimele 2 turnee la care a participat, la Osaka si Beijing.Nipona si-a asigurat si calificarea la Turneul Campioanelor si a urcat pe locul 3 in clasamentul WTA C.S.