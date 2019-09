Naomi Osaka, dezvaluiri despre relatia cu Serena Williams

Ziare.

Tenismena nipona spune ca este mereu socata in momentul in care Serena vorbeste cu ea, motiv pentru care uneori uita chiar si sa o salute."Am un respect urias pentru Serena. A fost idolul meu inca din copilarie. Mereu cand vorbeste cu mine sunt in stare de soc. Din acest motiv, uneori nici nu o salut. Pare ca are mereu atatea de facut si nu vreau sa o deranjez.Ar fi interesant sa vorbesc cu ea despre viata ei deoarece a trecut prin multe atat pe teren cat si in afara. Mi s-ar parea insa ca daca as trata-o ca un mentor si i-as cere sfaturi ar fi lipsit de respect", a spus Osaka la postul american CBS.Osaka a invins-o de doua ori pe Serena, ultima data in finala de la US Open 2018.Americanca si-a luat revansa la Rogers Cup, cand a invins-o pe nipona in sferturile de finala.C.S.