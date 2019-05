Naomi Osaka explica de ce a pierdut cu 6-0 primul set in meciul de la Roland Garros

Ziare.

com

Dupa ce a reusit sa intoarca soarta meciului si a ajuns in turul doi, Osaka a afirmat ca a fost coplesita de emotii."Cred ca este meciul in care am fost cel mai emotionata din intreaga mea cariera. Cred ca ati putut vedea asta in primul set. Pur si simplu nu puteam sa trimit mingea in teren. A fost foarte ciudat deoarece emotiile le las in afara terenului de obicei, dar acum au ramas pe durata intregului meci. V-as putea oferi un motiv logic pentru care s-a intamplat asta, dar nu sunt o persoana logica.A fost pentru prima data cand joc la uN Grand Slam din postura de ocupanta a locului 1 WTA. Am castigat ultimele doua turnee de Grand Slam, asa ca imi doresc tare mult sa-l castig si pe acesta. In plus, n-am mai jucat pe arena Chatrier pana acum, a fost prima data si simt ca a trebuit sa-mi dovedesc iarasi ceva", a afirmat Osaka la conferinta de presa.Tenismena nipona a avut un start de cosmar, insa in cele din urma a invins-o cu greu pe slovaca Anna Karolina Schmiedlova, aflata pe locul 90 WTA.Nipona s-a impus in trei seturi, cu 0-6, 7-6 (4), 6-1, dupa un meci ce a durat mai bine de doua ore.Pentru Naomi Osaka urmeaza insa un nou meci dificil cu fosta lidera mondiala Viktoria Azarenka, cea care a invins-o pe Jelena Ostapenko C.S.