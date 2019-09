Naomi Osaka face o declaratie neasteptata dupa ce a pierdut primul loc in clasamentul WTA

Ziare.

Osaka a afirmat ca nu este afectata de pierderea primului loc intrucat in acest moment nici nu mai vrea sa se gandeasca la tenis, ci doar la mancare."Sa fiu sincera, nici nu ma mai gandesc sa joc tenis in acest moment. Ma gandesc doar la takoyaki! (mancare japoneza - n.red.) Vreau sa merg la Osaka si sa consum street food!Vreau sa-mi iau okonomiyaki (mancare japoneza - n.red.) . Merg acolo doar pentru mancare! N-am mai fost de mult la Osaka, abia astept sa ma intorc si sper sa vina multa lume la turneu. Stiu ca ne vom distra", a spus Naomi Osaka intr-o conferinta de presa.Lidera clasamentului WTA a fost invinsa de elvetianca Belinida Bencici, favorita numarul 13.Osaka a cedat in doua seturi, scor 5-7, 4-6, la capatul unui meci ce a durat aproape o ora si jumatate.In urma acestui rezultat, Naomi Osaka va pierde primul loc in clasamentul WTA. Noua lidera va fi Ashleigh Barty , in timp ce lupta pentru locul doi se va da intre Karolina Pliskova si Elina Svitolina. Ucraineanca va urca pe doi in cazul in care va castiga turneul.In schimb, Naomi Osaka a coborat doua locuri pana pe 3, dar mai poate fi depasita de Elina Svitolina si Belinda Bencici.C.S.