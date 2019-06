Naomi Osaka face o declaratie neasteptata dupa eliminarea de la Roland Garros

Ziare.

Tenismena nipona a afirmat ca eliminarea suferita reprezinta cel mai bun lucru pentru ea in momentul de fata."Faptul ca am pierdut este probabil cel mai bun lucru care mi se putea intampla! M-am simtit foarte obosita, am avut dureri de cap, am fost sub un stres. Simteam ca este o greutate asupra mea", a spus Osaka, potrivit news.com.au Nipona a trait periculos in primele doua tururi, insa eliminarea s-a produs in cele din urma in runda a treia.Katerina Siniakova, aflata pe locul 42 WTA, a produs marea surpriza, reusind sa o invinga pe Osaka, scor 6-4, 6-2.Chiar si dupa aceasta eliminare, Osaka va ramane pe primul loc in clasamentul WTA si dupa Roland Garros.C.S.