Naomi Osaka face o declaratie plina de sinceritate dupa ce a preluat sefia clasamentului WTA de la Simona Halep

Ziare.

com

"De cand am ajuns pe primul loc in clasament lucrul acesta m-a framantat si cred ca s-a vazut asta. Acum incerc sa ma bucur de mine, stiu ca daca voi juca bine voi fi numarul unu. Daca pierd in primul tur, nu merit sa fiu pe primul loc!", a spus Osaka la ESPN.Tenismena nipona a intrecut-o pe Simona Halep in clasamentul WTA dupa ce s-a impus in finala de la Australian Open 2019.De atunci insa, Osaka se afla intr-un mare regres, nereusind sa mai ajunga in vreo finala din circuit.De altfel, Osaka a fost eliminata in turul 3 de la Roland Garros si a spus ca a fost coplesita de emotiile faptului ca ar putea pierde primul loc in clasament.Nipona va pierde insa primul loc in clasament in cazul in care Ashleigh Barty va castiga turneul de la Birmingham.C.S.