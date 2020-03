Naomi Osaka, fosta lidera mondiala WTA, mesaj emotionant in timpul pandemiei de coronavirus

Here's where my brain has been in regards to @Tokyo2020 pic.twitter.com/RhMaCe6AlA - NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) March 28, 2020

JO 2020 au fost amanate pentru un an din cauza acestei pandemii de COVID-19, boala care a dus la moartea a deja peste 30.000 de oameni. In acest context, Naomi Osaka, locul 10 WTA , a notat, intr-un mesaj postat pe retelele de socializare, ca in 2021, cand vor avea loc Jocurile Olimpice, sportivii vor fi mai puternici ca niciodata:"Toata lumea stie ce semnificatie mare au Jocurile Olimpice pentru mine si cat de mandra voi fi sa particip in tara mea. Bineinteles, sunt dezamagita ca nu va fi in acest an, dar cu totii vom fi pregatiti sa fim mai puternici ca niciodata in 2021. Sustin suta la suta decizia premierului Abe si a CIO. Sportul ne va uni din nou si va fi acolo pentru noi mereu, dar nu acum este momentul. Acesta este momentul pentru oamenii din toate tarile, de orice origine si rasa sa se uneasca pentru a salva cat mai multe vieti posibil.Pentru mine, acesta este spiritul olimpic. Oamenilor din Japonia: fiti puternici, rezistati si sa aratam lumii tara noastra frumoasa la momentul potrivit, in 2021. Ramaneti in siguranta, aveti grija unii de altii, fiti buni si vom reusi. Cu dragoste, Naomi", puncta pe pagina sa de Twitter cunoscuta tenismena nipona, fosta lidera mondiala WTA.Osaka a crescut in SUA, dintr-o mama japoneza si un tata haitian. Japonia este si ea una dintre primele tari afectate de coronavirus. Aici au murit 47 de oameni si sunt in acest moment 1400 de cazuri de infectare.La doar 22 de ani, Osaka se poate lauda deja cu 2 trofee de Mare Slem, cucerite la Australian si US Open.D.A.