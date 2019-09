Naomi Osaka ia o decizie neasteptata dupa ce si-a demis antrenorul

Ziare.

com

Tenismena nipona a hotarat sa nu-si mai angajeze un antrenor pana la finalul acestui sezon, conform Punto de Break Ea va fi ajutata de tatal sau, Leonard Maxime Francois, care nu are o mare legatura cu tenisul.Jermaine Jenkins a fost demis de Osaka dupa parcursul dezamagitor de la US Open.Este al doilea antrenor concediat de nipona in acest an, dupa Sascha Bajin, omul care a dus-o pe primul loc in clasamentul WTA si a ajutat-o sa castige doua Grand Slam-uri.C.S.