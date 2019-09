Naomi Osaka incepe in forta turneul WTA Premier Mandatory de la Beijing

Ziare.

Osaka, proaspat campioana la turneul din Japonia de la Osaka, a invins-o la debutul de la Beijing pe Jessica Pegula din SUA, 76 WTA, scor 6-3, 7-6.Partida a durat o ora si 33 de minute.Un joc controlat de Naomi, mai ales in prima mansa, Pegula fiind insa foarte competitiva si combativa in mansa secunda, acolo unde a condus de fiecare data pe tabela, pana sa se intre in tiebreak.Osaka, dubla campioana de Mare Slem, va evolua in turul secund cu invingatoarea dintre Teichmann si Petkovici.Amintim ca Simona Halep evolueaza si ea in primul tur la Beijing, chiar acum, in partida cu Rebecca Peterson, meci pe care il puteti urmari LIVE pe linkul de mai jos:Tot duminica, Kiki Mladenovici a trecut la Beijing de Danielle Rose Collins, 6-3, 6-2.Acum doi ani, Simona Halep facea finala la turneul WTA de la Beijing, pierzand la Caroline Garcia din Franta.