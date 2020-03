Naomi Osaka, indignata de anuntul amanarii turneului de la Roland Garros

Ziare.

Nipona a publicat un mesaj pe Twitter , in care a reprosat faptul ca a aflat de pe retelele de socializare, la fel ca si Sorana Cirstea "Excusez moi???", a scris Naomi Osaka, vizibil iritata, cand a aflat ca turneul a fost amanat.Amintim ca editia din acest an a Roland Garros-ului a fost amanata pentru la toamna, din cauza pandemiei de coronavirus.In loc sa se dispute intre 25 mai si 7 iunie, Grand Slam-ul francez va avea loc in perioada 20 septembrie - 4 octombrie.Din tenisul feminin s-au mai anulat turneele de la Indian Wells, Miami, Charleston, Stuttgart, Praga si Istanbul.C.S.