Naomi Osaka isi concediaza tatal: "E atat de enervant, nu mi-a venit sa cred ce a facut"

Ziare.

com

Desi sub comanda acestuia a avut rezultate foarte bune, Osaka a luat decizia sa-l demita, spunand ca e "prea enervant" si ca nu stie sa-i ofere sfaturi tactice."Am nevoie de un nou antrenor, el este atat de enervant! Dumnezeule! Voi ati vazut on-court-coaching-ul lui de la Turneul Campioanelor ? Nu-mi vine sa cred! A alergat pana la banca sa imi spuna sa fiu calma si atat. Nu mi-a dat niciun sfat tactic. Nu-mi vine sa cred asta! Am fost atat de furioasa!Cu siguranta lui nici macar nu-i place sa ma vada jucand live. El prefera sa se miste imprejur si sa mai traga cu ochiul la ecran. Simt ca am nevoie de sfaturi si sa fiu ghidata", a spus Osaka, potrivit ESPN.Naomi Osaka a ajuns pe primul loc in clasamentul WTA in luna ianuarie, dupa succesul de la Australian Open , sub comanda lui Sascha Bajin.L-a demis pe acesta deoarece il acuza ca nu-si ia rolul in serios, iar apoi a urmat o perioada dezamagitoare sub comanda lui Jermaine Jenkins.Lucrurile s-au reglat insa dupa venirea in echipa a tatalui lui Naomi, sub comanda caruia a castigat turneele de la Osaka si Beijing.C.S.