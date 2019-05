Naomi Osaka, la un pas de o eliminare rusinoasa la Roland Garros: Nipona a pierdut primul set cu 6-0

Ziare.

com

Tenismena nipona a avut un start de cosmar, insa in cele din urma a invins-o cu greu pe slovaca Anna Karolina Schmiedlova, aflata pe locul 90 WTA.Nipona s-a impus in trei seturi, cu 0-6, 7-6 (4), 6-1, dupa un meci ce a durat mai bine de doua ore.Osaka a pierdut primul set in doar 22 de minute, iar in al doilea a inceput ceva mai bine, a condus cu 3-0, dar Schmiedlova a revenit in avantaj, a avut 5-4 si a servit pentru meci.Nipona s-a tinut insa tare, a dus meciul la tie-break, iar apoi in decisiv, unde nu a mai avut nicio problema.Pentru Naomi Osaka urmeaza insa un nou meci dificil cu fosta lidera mondiala Viktoria Azarenka, cea care a invins-o pe Jelena Ostapenko C.S.