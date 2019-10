Naomi Osaka o invinge pe lidera mondiala WTA si triumfa in finala de la Beijing

Ziare.

Scorul a fost 3-6, 6-3, 6-2, dupa o ora si 51 de minute de joc.Barty s-a impus clar in prima mansa, dupa doar 34 de minute, la capatul unui tenis precis, puternic, sportiva de la Antipozi trimitand de multe ori pe linia de pe fundul terenului, spre exasperarea lui Osaka, ce nu parea in apele ei la debutul de partida.Osaka si-a mai revenit in setul secund, pe care l-a adjudecat simetric, cu acelasi scor, 6-3, dupa alte 38 de minute.Barty nu a mai avut forta probabil sa se bata de la egal la egal cu Naomi in mansa decisiva, ea venind dupa un meci de circa 2 ore si jumatate in semifinale, cu Kiki Bertens, castigat cu 7-6 in decisiv.Fizic vorbind, Osaka a fost mai buna si aceasta s-a vazut si in ultima mansa, cand balanta s-a inclinat clar catre nipona, care a castigat cu 6-2, dupa alte 39 de minute de joc.Osaka pare in mare revenire de forma in circuitul WTA, lansand un semnal de alarma pentru rivalele sale cu 2-3 saptamani inainte de inceperea Turneului Campioanelor de la Shenzhen.Cu cele 5621 de puncte pe care le are acum, Osaka va fi pe 3 in ierarhia WTA, depasind-o pe Elina Svitolina din Ucraina.Barty, campioana la Roland Garros in acest an, ramane lidera detasata in clasament, cu cele 7096 de puncte.Naomi Osaka e o dubla castigatoare de Mare Slem in cariera, anul acesta la Australian Open si in 2018 la US Open.