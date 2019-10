Naomi Osaka prezinta cosmarul trait pe primul loc in clasamentul WTA

Ziare.

Osaka afirma ca a trait clipe dificile deoarece presiunea de pe umarii sai a fost enorma."Am fost prea orientata pe calcule dupa ce am castigat Australian Open . A fost un lucru urias pentru mine sa stiu ca sunt pe primul loc, simteam ca nu mai trebuie sa pierd vreun meci.Incerc sa ma descurc, sa imi revin. Sincer, nu cred ca ma voi mai simti vreodata la fel. Nu este posibil sa ma mai simt asa", a afirmat Osaka intr-o conferinta de presa.Naomi Osaka a petrecut in total 25 de saptamani pe primul loc in clasamentul WTA, ocupand locul 15 all-time.Nipona aflata pe locul 3 in clasamentul WTA are 5.621 de puncte, in timp ce lidera Ashleigh Barty are 7.096.C.S.