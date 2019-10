Naomi Osaka, reactie dura dupa calificarea in semifinale la Beijing: "Oamenii m-au desconsiderat, dar inca sunt aici!"

Ziare.

com

Osaka, actualmente pe 4 WTA, a reusit sa intoarca scorul cu Bianca de la 5-7, 1-3 si a avansat astfel in semifinale in Asia, acolo unde o va intalni pe Caroline Wozniacki din Danemarca."Victoria a insemnat mult pentru mine, pentru ca simt ca oamenii m-au desconsiderat dupa intamplarea din Europa, cand am fost eliminata prematur la Wimbledon . Tot am castigat un Grand Slam anul acesta (n.r: Australian Open). Inca sunt aici! Dar e si frumos sa fii subestimata", a vorbit imediat dupa meci Osaka, pentru crainicul arenei.Partida dintre ea si Wozniacki va avea loc sambata de la ora 14.30. Si daneza e o fosta lidera mondiala, dar intre timp a cazut pana pe 19 WTA. Ea este campioana en-titre de la Beijing.Citeste si:Odata cu aceasta victorie de mai sus, Osaka a devenit si a cincea sportiva calificata la Turneul Campioanelor , matematic vorbind, urmand sa participe la Shenzhen la finele lunii octombrie.D.A.