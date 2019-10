Naomi Osaka renunta la cetatenia americana pentru a reprezenta Japonia la Olimpiada

Ziare.

Potrivit legilor nipone in vigoare, sportivii care au dubla nationalitate, asa cum este cazul lui Osaka, trebuie sa aleaga una singura pana in momentul implinirii varstei de 22 de ani.Fostul lider al clasamentului feminin va implini 22 de ani si, potrivit postului public NHK a decis sa opteze doar pentru cetatenia japoneza."Este un sentiment special sa stiu ca pot sa incerc sa reprezint Japonia la Olimpiada. Cred ca voi reusi sa pun mai multa emotie in jocul meu atunci cand voi avea mandria de a-mi reprezenta tara", a spus Osaka.Naomi Osaka s-a nascut in Japonia, din mama nipona si tata haitian. Ea s-a stabilit insa in Statele Unite si avea si cetatenia americana.In circuitul WTA ea a reprezentat intotdeauna Japonia, jucand pentru echipa de Fed Cup a acestei tari.Si Simona Halep si-a anuntat intentia de a reprezenta Romania la Jocurile Olimpice de la Tokio, o medalie olimpica devenind o tinta pentru tot mai multe tenismene de top.M.D.