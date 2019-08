Naomi Osaka s-a retras in sferturi la Cincinnati

Ziare.

com

Osaka, ce a fost cap de serie numarul 2 la acest turneu, a abandonat din cauza durerilor la un genunchi, cu zece zile inainte de startul US Open, competitie pe care a castigat-o anul trecut, noteaza AFP. Ea risca sa piarda fotoliul de lider mondial in favoarea australiencei Ashleigh Barty Barty, N.2 mondial si principala favorita la Cincinnati, s-a calificat in semifinale invingand-o pe grecoaica Maria Sakkari, locul 33 WTA, cu 5-7, 6-2, 6-0.Castigatoare a ultimului Roland Garros, australianca o va intalni in semifinale pe rusoaica Svetlana Kuznetova, locul 153 WTA la 34 de ani dupa ce a fost N.2 mondial in septembrie 2010. Kuznetova a invins-o in sferturi pe jucatoarea ceha Karolina Pliskova , N.3 mondial, 3-6, 7-6 (7/2), 6-3.In cealalta semifinala, Kenin o va intalni pe compatrioata sa Madison Keys (N.16), ce a eliminat-o in sferturi pe alta americanca, Venus Williams , 6-2, 6-3. Keys a dispus in optimi de romanca Simona Halep , locul 4 WTA.