Naomi Osaka se califica in turul 3 de la Roland Garros dupa o revenire de zile mari

Lidera clasamentului WTA a trecut cu greu de Vika Azarenka, pe care a invins-o cu 4-6, 7-5, 6-3, la capatul unui meci ce a durat aproape trei ore.Osaka a inceput lamentabil, a fost condusa cu 4-0, insa apoi a dat semne de revenire. Chiar si asa a pierdut primul set si parea ca-l va pierde si pe la doilea.Azarenka a condus cu cu 4-2 in setul secund, insa Osaka a reusit sa intoarca soarta meciului si a a ajuns in decisiv, unde nu a mai avut emotii.Aceasta este insa a doua victorie la rand in trei seturi pe care Osaka o obtine la Roland Garros.In turul trei, ea se va duela cu invingatoarea dintre Katerina Siniakova si Maria Sakkari.C.S.