Naomi Osaka, tinta unor atacuri rasiste chiar din tara sa: "E prea arsa de soare..."

Fostul lider mondial si castigatoare a 2 turnee de Grand Slam deja, Australian si US Open, a fost tinta unor comediante din "Tara Soarelui Rasare".Doua cunoscute comediante din Japonia, cunoscute sub numele de scena "A Masso", au ironizat-o pe Osaka intr-un show TV: "E prea arsa de soare si ar avea nevoie de inalbitor", punctau cele doua, dupa cum a scris agentia de presa britanica BBC E drept insa ca dupa acest incident, potrivit celor de la Japan Times, cele doua si-au cerut scuze marii campioane nipone, dupa un gest care a atras critici din partea tuturor fanilor tenisului mondial:"Trebuia sa ne gandim mai bine, am facut anumite remarci ce au ranit multi oameni. Ne cerem scuze ca am jignit o persoana anume, cat si celelalte care au legatura cu subiectul", si-au pus "cenusa in cap", cele doua comediante din Asia.Naomi Osaka a castigat duminica in mod categoric partida din primul tur al partidei cu Beijing, cu Jessica Pegula:Intregul turneu este televizat pe DigiSport. Simona Halep va evolua luni de la ora 11 cu Ekaterina Alexandrova, in turul II in turneul din capitala Chinei, LIVE pe Ziare.com.D.A.