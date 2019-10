Naomi Osaka trece de Caroline Wozniacki si va juca in finala de la Beijing

Ziare.

A fost un meci mai degraba fara istoric, terminat cu scorul de 6-4, 6-2, dupa o ora si 26 de minute de joc.Osaka a dominat aceasta intalnire in fata campioanei en-titre de la Beijing, asa cum s-a intamplat si in ultimele doua seturi ale partidei cu Andreescu, terminate clar, 6-3, 6-4.Va fi o frumoasa infruntare in marea finala de duminica, intre Osaka, 4 WTA si lidera mondiala Ash Barty, care a avut mult mai multe emotii in semifinale, trecand cu 7-6 in decisiv, dupa ce a salvat si o minge de meci, de Kiki Bertens:Dupa ultimele rezultate, se stie ca Simona Halep va incepe de luni clasamentul WTA pe locul 6.Finala de duminica va fi transmisa de DigiSport.Urmatorul mare turneu WTA este programat in Rusia, la Moscova, pe 14 octombrie, iar finalul sezonului le va gasi pe cele mai bune 8 fete la Shenzhen, la Turneul Campioanelor