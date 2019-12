Naomi Osaka va colabora in 2020 cu un fost antrenor al Simonei Halep

Ziare.

Dupa ce si-a concediat tatal din aceasta functie, pe motiv ca "este atat de enervant", fostul lider WTA a ajuns la o intelegere cu belgianul Wim Fissette. OK Tennis anunta ca fostul antrenor al Simonei Halep si Naomi Osaka au pus la punct toate detalii si tot ce mai lipseste e oficializarea mutarii.Wim Fissette (39 de ani) le-a pregatit in cariera sa pe:Kim ClijstersSabine LisickiSimon HalepVictoria AzarenkaPetra KvitovaSara ErraniJohanna KontaAngelique Kerber3 e locul pe care Naomi Osaka a terminat anul 2019 in clasamentul WTA.I.G.