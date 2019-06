Osaka se bucura ca nu mai e numarul 1 WTA

Ziare.

"Din punct de vedere mental, a fost mult mai mult stres si mai multa presiune decat mi-as fi putut inchipui", a explicat jucatoarea de 21 de ani intr-o conferinta de presa, scrie AFP."Nu cred ca exista ceva care sa ma fi putut pregati pentru aceasta situatie, mai ales fiindca am tendinta sa reflectez prea mult. Asa ca da, cred ca este mai bine pentru mine acum sa fiu, era sa spun mai prost clasata, (...) sa fiu numarul 2 aici", a continuat Osaka, ce va incerca sa castige al treilea sau turneu de Mare Slem."Nu am nevoie sa ma gandesc sa apar clasamentul sau altceva", a spus japoneza. "Nu sunt neaparat mai multe probleme (sa fii numarul mondial), dar eu reflectez prea mult", a adaugat ea.Barty va evolua la Wimbledon din postura de lider mondial dupa ce a castigat turneul de la Birmingham pe 23 iunie.Romanca Simona Halep , o perioada indelungata lider al tenisului feminin, este acum a saptea in ierarhia WTA