Prima reactie a lui Naomi Osaka, noua campioana de la Beijing

Ziare.

com

In ultimul act din capitala Chinei ea a dispus de lidera mondiala Ash Barty, scor 3-6, 6-3, 6-2, iar cronica intalnirii o puteti reciti mai jos:Sportiva cu deja doua trofee de Mare Slem in palmares a declarat dupa aceasta finala: "Mi-am spus dupa primul set pierdut ca atitudinea mea cam lasa de dorit. E o finala totusi pe care o joc. Ar trebui sa ma simt privilegiata ca joc aici, ca sunt intre primele doua. Ce ar fi sa luptam?Pentru ea poate ca a fost prea mult ravna cu care a jucat in primul set si asta s-a vazut in urmatoarele seturi, din punct de vedere fizic. M-am linistit mai mult dupa prima mansa si astfel am avut alte perspective in joc. Am castigat poate atacand mai putin si fiind o jucatoare mai buna la retur", au fost vorbele lui Naomi, fosta lidera mondiala, conform WTA Insider Osaka are 5 trofee WTA castigate deja, plus doua finale pierdute, iar in acest sezon are un bilant de 16-3 victorii/infrangeri in partidele de trei seturi.E pentru prima data in cariera asiaticei cand invinge o jucatoare lidera mondiala WTA la zi.Citeste si:D.A.