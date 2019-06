Reactia lui Naomi Osaka dupa eliminarea suferita de la Roland Garros

Ziare.

Tenismena nipona a marturisit ca este incredibil de dezamagita dupa acest rezultat si ca a fost coplesita de presiune."Am fost foarte tensionata in acest turneu. A contat si faptul ca am venit aici ca numar 1, a contat si faptul ca lumea vorbea ca pot castiga al treilea Grand Slam la rand.Pe o scara de la 1 la 10, nivelul dezamagirii este 100 in momentul de fata. Din caza acestei tensiuni am avut si o durere de cap. Poate aceasta infrangere va alunga tensiunea", a spus Osaka.Nipona a trait periculos in primele doua tururi, insa eliminarea s-a produs in cele din urma in runda a treia.Katerina Siniakova, aflata pe locul 42 WTA , a produs marea surpriza, reusind sa o invinga pe Osaka, scor 6-4, 6-2.Chiar si dupa aceasta eliminare, Osaka va ramane pe primul loc in clasamentul WTA si dupa Roland Garros.C.S.