Reactia neasteptata a lui Naomi Osaka dupa ce a revenit pe primul loc in clasamentul WTA

Tenismena nipona a avut o reactie neasteptata, spunand ca acest lucru ii va produce noi dureri de cap."Este placut, dar in acelasi timp este o pozitie care necesita multa munca si iti produce multe dureri de cap! Nu pot sa ma las afectata de spusele oamenilor.Trebuie sa muncesc din greu, dar e greu pe primul loc. Presiunea este mult mai mare si ai multe ganduri", a spus Osaka intr-o conferinta de presa.Aceasta este a doua experienta pe care Naomi Osaka o are pe primul loc in clasamentul WTA.La precedenta, nipona a rezistat 22 de saptamani pe primul loc in ierarhia mondiala.1. Naomi Osaka 6.417 puncte2. Ashleigh Barty 6.2563. Karolina Pliskova 6.1854. Simona Halep 5.2235. Kiki Bertens 5.1206. Petra Kvitova 4.7807. Elina Svitolina 4.5778. Serena Williams 3.9959. Aryna Sabalenka 3.56510. Sloane Stephens 3.189C.S.