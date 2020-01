Reactia oferita de Naomi Osaka dupa infrangerea surprinzatoare de la Australian Open

Ziare.

com

Campioana de anul trecut crede ca nu are "mentalitate de campioana" dupa ce a fost invinsa de o jucatoare in varsta de doar 15 ai."O iubesc pe Cori, insa nu vrei sa pierzi in fata unei jucatoare de 15 ani... Nu am inca mentalitate de campioana. Cred ca e ceva cu care unii oameni se nasc, iar altii trebuie sa invete din greu", a spus Naomi Osaka la conferinta de presa de dupa meci."Imi pare rau ca mi-am dezamagit echipa si nu m-am ridicat la nivelul asteptarilor", a completat aceasta.6-3, 6-4 a fost scorul intalnirii dintre Coco Gauff (foto) si Naomi Osaka.Gauff si-a luat revansa, astfel, pentru infrangerea categorica suferita la US Open 2019 in fata tenismenei nipone, scor 3-6, 0-6.I.G.