Surpriza de proportii la Roland Garros: Naomi Osaka, eliminata in turul 3

Nipona a trait periculos in primele doua tururi, insa eliminarea s-a produs in cele din urma in runda a treia.Katerina Siniakova, aflata pe locul 42 WTA, a produs marea surpriza, reusind sa o invinga pe Osaka, scor 6-4, 6-2.Osaka a avut o evolutie modesta, a comis peste 35 de erori nefortate, triplu in comparatie cu adversara sa.Nipona si-a asumat multe riscuri, dar a avut o evolutie modesta, in general la retur.Dupa eliminarea niponei, Simona Halep , Sloane Stephens si Ashleigh Barty sunt singurele jucatoare din top 10 WTA ramase in concurs.Chiar si dupa aceasta eliminare, Osaka va ramane pe primul loc in clasamentul WTA si dupa Roland Garros.C.S.