Surpriza de proportii la Wimbledon: Naomi Osaka a fost eliminata inca din runda inaugurala!

Favorita numarul 2 a pierdut in doar doua seturi confruntarea cu tenismena aflata pe locul 39 in ierarhia WTA, Yulia Putintseva.Jucatoarea din Kazahstan s-a impus cu 7-6 (4), 6-2, dupa un joc care a durat o ora si 36 de minute.In runda urmatoare, Putintseva o va intalni pe elvetianca Viktorija Golubic.La editia de anul trecut, Naomi Osaka a ajuns pana in turul trei si va pierde astfel 120 de puncte in clasamentul WTA.In functie de rezultatele de la Wimbledon, Naomi risca sa coboare pana pe locul 5 in ierarhia intocmita de Asociatia de Tenis Feminin.1-14 iulie e perioada in care se desfasoara Wimbledon 2019.I.G.