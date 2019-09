Surpriza mare la US Open: Naomi Osaka a fost eliminata si pierde primul loc in clasamentul WTA

Ziare.

Lidera clasamentului WTA a fost invinsa de elvetianca Belinida Bencici, favorita numarul 13.Osaka a cedat in doua seturi, scor 5-7, 4-6, la capatul unui meci ce a durat aproape o ora si jumatate.In urma acestui rezultat, Naomi Osaka va pierde primul loc in clasamentul WTA. Noua lidera va fi Ashleigh Barty , in timp ce lupta pentru locul doi se va da intre Karolina Pliskova si Elina Svitolina. Ucraineanca va urca pe doi in cazul in care va castiga turneul.In schimb, Naomi Osaka a coborat doua locuri pana pe 3, dar mai poate fi depasita de Elina Svitolina si Belinda Bencici.In ce o priveste pe Bencici, ea se va duela in sferturi cu croata Donna Vekici.In celelalte doua sferturi de finala stabilite pana in acest moment se vor intalni Elina Svitolina si Johanna Konta, respectiv Serena Williams si Qiang Wang.C.S.