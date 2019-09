Tribunalul din Florida a anuntat verdictul in cazul lui Naomi Osaka

Ziare.

Osaka a fost data in judecata la inceputul acestui an de primul sau antrenor din copilarie, care dorea sa obtina 20% din castigurile din intreaga cariera ale sportivei.Tribunalul din Florida a respins insa solicitarea facuta de fostul antrenor al sportivei.Jean sustinea ca, in 2011, cand a inceput colaborarea cu Naomi, tatal sportivei nu a avut suficienti bani sa-i plateasca lectiile de tenis.Drept urmare, Jean afirma ca cei doi au facut o intelegere conform careia urma sa incaseze 20% din castigurile pe viata ale lui Naomi si ale surorii acesteia.El sustine ca a semnat inclusiv un contract cu tatal celor doua jucatoare in care se specifica faptul ca va incasa cele 20% de procente "pe termen nelimitat".C.S.