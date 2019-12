Ancelotti, dat afara de la Napoli dupa o victorie categorica in Champions League

Ziare.

La scurt timp dupa ce italienii zdrobeau cu 4-0 Genk-ul lui Ianis Hagi si obtineau calificarea in faza eliminatorie a Ligii a venit si comunicatul scurt al conducerii."Clubul Napoli a decis sa il demita pe Carlo ancelotti din pozitia de antrenor al primei echipe. Relatiile de prietenie, stima si respect reciproc dintre club, presedintele sau, Aurelio De Laurentiis, si Carlo Ancelotti raman intacte."Decizia de a renunta la Ancelotti fusese luata de patronul clubului napoletan cu mult timp inainte, acesta asteptand doar momentul oportun.Se pare ca antreorului i-a fost "fatala" pozitionarea de partea jucatorilor in conflictul acestora cu patronatul.Jurnalistii din "Peninsula" scriu ca favorit sa ii ia locul lui "Don Carlo" este Gennaro Gattuso, liber de contract dupa despartirea de Milan.Iar Ancelotti poate ajunge in Premier League, acolo unde ar fi asteptat la Arsenal, ramasa si ea fara antrenor principal dupa demiterea lui Unai Emery.M.D.