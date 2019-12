Continua scandalul de la Napoli: Decizie de ultima ora luata de Ancelotti

Ziare.

"Ancelotti a decis ca grupul va pleca in cantonament incepand de miercuri pentru a pregati meciul de sambata cu Udinese ", a anuntat luni Napoli intr-un comunicat.Dupa infrangerea cu Bologna, deja a patra in 14 etape din Serie A, Napoli este pe locul 7, la 8 puncte de pozitia a 4-a, ultima care duce in Liga Campionilor.Clubul nu reuseste sa-si revina din criza ivita tocmai dintr-o precedenta intrare in cantonament.Pe 5 noiembrie, dupa intalnirea de acasa cu RB Salzburg din Liga Campionilor, jucatorii au hotarat sa se intoarca la casele lor, in pofida ordinului patronului Aurelio De Laurentiis, care le-a cerut sa intre in cantonament la baza sportivaCastel Volturno.Ancelotti a declarat atunci ca este impotriva acestei intrari in cantonament, insa o va respecta.Decizia jucatorilor l-a impins pe De Laurentiis sa-i amendeze pe fotbalisti cu pana la jumatate din salariul lor pe o luna. Aceasta procedura disciplinara nu a fost inca validata de Colegiul arbitral al Federatiei italiene.