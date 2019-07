S-a terminat cosmarul lui Chiriches: Capitanul Romaniei a revenit ca titular la Napoli

Ziare.

Accidentat la umarul stang la finalul lunii aprilie, capitanul Romaniei s-a recuperat si este gata de noul sezon.El a fost titularizat in amicalul disputat de Napoli in compania celor de la Cremonese si nu si-a putut ascunde multumirea."Dupa trei luni am imbracat din nou acest tricou frumos", a scris Chiriches pe un site de socializare.Fundasul roman si-a dislocat umarul in data de 22 aprilie, intr-un meci cu Atalanta, iar pe trei mai a fost supus unei interventii chirurgicale in Italia.M.D.