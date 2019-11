Scene incredibile in Italia: Jucatorii lui Napoli s-au revoltat impotriva patronului, antrenorul Ancelotti risca demiterea!

Ziare.

Imediat dupa infrangerea cu Roma, de sambata, vulcanicul Aurelio De Laurentiis a ordonat ca lotul de seniori sa intre in cantoament pe termen nelimitat, iar luni ar fi avut loc o prima disputa.Dupa partida de marti, din Champions League, o remiza surprinzatoare cu Salzburg, fotbalistii s-au revoltat si au nesocotit ordinul patronului, plecand acasa cu masinile personale.Miercuri s-au reunit in cantonament , pentru obisnuitul antrenament, iar apoi au plecat din nou acasa, sfidandu-l pe De Laurentiis.Omul de afaceri italian este decis sa ia masuri drastice si a transmis, prin intermediul unui comunicat de presa , ca analizeaza posibilitatea de a-i actiona in instanta pe sportivi pentru ca au incalcat regulile.In acelasi timp, De Laurentiis da vina pentru cantonamentul prelungit pe antrenorul Carlo Ancelotti . "Don Carlo" nu a fost de acord cu ideea de a-i tine pe jucatori departe de familii, dupa cum scriu italienii , iar indicarea lui ca singur responsabil nu i-a picat deloc bine.Dupa antrenamentul de miercuri Ancelotti si De Laurentiis au purtat o lunga discutie si inca nu este clar daca antrenorul va fi demis sau nu.Informatiile jurnalistilor locali spun ca patronul lui Napoli se consulta cu o mica "armata" de avocati in privinta masurilor pe care vrea sa le ia de acum.Cum niciuna dintre parti nu pare sa cedeze, toata lumea asteapta ca tehnicianul lui Napoli sa paraseasca echipa, demis sau de comun acord, in zilele urmatoare.M.D.