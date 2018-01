Ministrul propus de PSD pentru Diaspora ii critica pe romanii plecati din tara: Te poti angaja sa ai 3 meserii, sa muncesti aici

Cine este Natalia Intotero

Declaratiile au fost facute in 2013 intr-un interviu acordat Adevarul la doar cateva luni de cand castigase un fotoliu de deputat in Parlamentul Romaniei.Intotero le spune jurnalistilor care o intervieveaza ca numele este cel al sotului, cetatean strain, dar insista foarte multe pe faptul ca acesta locuieste cu ea in Romania si ea nu si-ar parasi niciodata tara.Redam mai jos un pasaj din interviul acordat Adevarul:Indiferent cat de greu ar fi, nu este o solutie sa plecam in strainatate. Ce se intampla cu tara daca plecam toti si lasam o tara pustie?Exista solutii., si cu siguranta rezultatele vor fi la fel din punct de vedere material.Dati-mi exemplu de un roman plecat in strainatate care munceste acolo, castiga un salariu, isi plateste cheltuielile si dupa aceea cu cat mai ramane.? Cat au'? Haideti sa vedem cat au. Nu vreau sa intru in polemica, va spun cu tot respectul, putem numara pe degete cazurile fericite. Dumneavoastra de ce nu ati plecat in strainatate? Pentru ca ati avut ambitie si vointa....Eu cand m-am angajat invatatoare aveam un salariu foarte mic. Dar n-am plecat din tara, chiar daca aveam posibilitatea sa plec pentru un loc de munca mai bine platit. Nu am vrut si nu vreau sa-mi parasesc tara siChiar daca exista momente dificile, daca ramanem in tara si muncim cu totii, sunt convinsa ca tara si viitorul nostru, al tinerilor, se vor schimba. DarDe precizat si ca in acelasi interviu, cand a fost intrebata ce proiecte are ca deputat, Intetoro a dat un raspuns socant: "unul dintre proiectele mele ar fi ca toti copiii din Romania sa beneficieze de sistem de sanatate gratuit si de scoala gratuita".Natalia-Elena Intotero este deputat PSD , presedintele Organizatiei Judetene a Femeilor Social Democrate Hunedoara si vicepresedinte al Comisiei pentru politica externa.Si-a inceput activitatea profesionala in septembrie 1995, fiind institutor la Scoala Generala "Horea, Closca si Crisan" din localitatea Brad, pana in iunie 2004. Dupa ce a intrat in PSD, Intotero a fost timp de aproape un an si director al scolii respective, precum si consilier judetean, informeaza News.ro Prima functie politica a obtinut-o in martie 2009, cand a fost secretar de stat in Ministerul Afacerilor Externe. Ulterior, a fost director adjunct la Colegiul National " Avram Iancu " Brad si profesor.A fost cateva luni, din mai 2012 pana in decembrie 2012, secretar de stat la Departamentul pentru romanii de pretutindeni.In 2006 a terminat Facultatea de Limba si Literatura Romana - Limba si Literatura Engleza, absolvind totodata si Facultatea de Relatii Internationale si Studii Europene din cadrul Universitatii "Spiru Haret" Bucuresti.