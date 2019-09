Gazonul de un sfert de milion de euro de pe National Arena a cedat dupa primele antrenamente

Ziare.

com

Schimbat cu aproape un sfert de milion de euro, 240 de mii potrivit declaratiilor primarului general al Bucurestiului, gazonul nu a rezistat nici macar sedintelor de pregatire, dupa cum anunta postul DigiSport O ora de antrenament a jucatorilor nationalei Spaniei a fost suficienta pentru ca din suprafata de joc sa sara brazde vizibile, semn ca acest nou covor de iarba nu a "prins" inca.Pana la ora de start a meciului dintre Romania si Spania, de joi seara, ingrijitorii vor incerca sa cosmetizeze gazonul, insa este greu de crezut ca acesta va rezista, asta desi unul dintre cei responsabili cu pastrarea sa in conditii optime, Stelian Dia, sustine ca o partida oficiala este mai putin intensa decat un antrenament."Au sarit fire de iarba de la ghete, nu s-a stricat. E normal acest lucru, e 100% natural, acestea vor sari si maine la meci. Joi va arata mai bine. Doua antrenamente uzeaza suprafata de joc mai mult decat la un meci oficial. Un gazon rezista un an de zile pe National Arena", a declarat Stelian Dia pentru sursa citata.Suprafata de joc de pe National Arena a fost schimbata recent, dupa ce cea veche a fost distrusa in urma concertelor Ed Sheeran si Metallica ce au avut loc in vara. Gabriela Firea , primarul Capitalei, a anuntat ca noul gazon a costat 240 de mii de euro."Acest gazon, incluzand aici atat achizitia, transportul si montajul, a costat in jur de 230.000 - 240.000 de euro, este suma standard pentru intreaga Europa."Partida Romania - Spania, din preliminariile Euro 2020, se va disputa joi seara, incepand cu ora 21:45, si va fi transmisa in direct pe site-ul Ziare.com.