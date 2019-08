Gazonul National Arena trebuie schimbat in trei saptamani

Ziare.

Arena Nationala a avut parte de o vara plina, doua concerte mari afectand iremediabil vechea suprafata de joc.Ed Sheeran si Metallica au cantat la Bucuresti, iar gazonul a fost distrus, astfel ca a fost luata decizia inlocuirii.Lucrarile au inceput deja, insa timpul este foarte scurt, primul meci oficial programat pe Arena in toamna acestui an fiind cel dintre Romania si Spania, din preliminariile Euro 2020.Cum jocul are loc in data de 5 septembrie, compania care se ocupa de inlocuirea gazonului are la dispozitie numai trei saptamani pentru a monta noua suprafata de joc si a o ajuta sa se "prinda", pentru a evita situatiile din trecut.La inaugurarea National Arena, din 2011, gazonul a aratat jalnic pentru ca lucrarile nu au fost executate corect.M.D.