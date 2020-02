Arena Nationala se inchide pentru mai multe luni: Anuntul facut de Ionut Stroe

Ziare.

Cel mai mare stadion al tarii se va inchide pe data de 28 martie, urmand a fi montat un nou gazon in vederea Campionatului European din vara."Arena Nationala beneficiaza de expertiza a doi reprezentanti UEFA. Misiunile de inspectare a UEFA s-au terminat, ultima a fost pe 15 ianuarie", a spus ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, la Digi Sport "Vom avea gazon de cea mai buna calitate, gazon hibrid. Se schimba gazonul si ne trebuie o perioada de acomodare. La finalul lui martie vom intrerupe competitiile pentru a avea un gazon de cea mai buna calitate", a mai dezvaluit acesta.Noul gazon va fi pus la presiunile celor de la UEFA, deoarece toate arenele care vor gazdui meciuri in cadrul turneului final au un astfel de gazon.FCSB, echipa care isi desfasoara meciurile de acasa pe Arena Nationala, va fi nevoita sa joace in alta parte pentru restul sezonului, Buzau fiind optiunea luata in calcul la momentul actual.Arena Nationala va fi gazda a patru partide de la Campionatul European de fotbal, trei din faza grupelor si una din optimile de finala.14, 18, 22 si 29 iunie sunt datele meciurilor care vor avea loc la Bucuresti.