FCSB, obligata sa plece din nou de pe National Arena - surse

Stadionul va intra in administrarea UEFA din primavara anului viitor, in vederea pregatirii pentru Euro 2020, astfel ca nicio partida nu va mai avea loc din luna martie si pana la turneul final, dupa cum scrie gsp.ro In aceste conditii, echipa lui Becali va parasi din nou Capitala, urmand a evolua in playoff in provincie.Sursa citata noteaza ca prima optiune a celor de la FCSB este inchirierea stadionului din Targu Jiu, unul ultramodern, inaugurat de curand.Astfel, sunt sanse foarte mari ca elevii lui Bogdan Arges Vintila sa joace "acasa" in judetul Gorj.Cum pe National Arena cu greu reuseau sa atraga o mie de spectatori la meciurile de pe teren propriu, mutarea ar putea fi una de bun augur, FCSB avand mai multi fani in provincie.