Iata cand se va juca meciul amical dintre Anglia si Romania

7 iunie 2020 e data la care "tricolorii" se vor deplasa pe taram britanic pentru acest super amical, anunta site-ul oficial al FRF Palmaresul in fata Angliei este unul pozitiv. Din 11 intalniri ne-am impus in 3, alte 6 s-au incheiat la egalitate, iar Anglia a castigat de doua ori.Toate cele 3 succese au venit in meciuri oficiale, unul in preliminarii si doua la turneele finale. Britanicii ne-au invins o singura data in partidele importante, 1-0 la Cupa Mondiala 1970 din Mexic.24.05.1939: Romania - Anglia 0-2 (amical, Bucuresti)06.11.1968: Romania - Anglia 0-0 (amical, Bucuresti)15.01.1969: Anglia - Romania 1-1 (amical, Londra)02.06.1970: Romania - Anglia 0-1 (CM 1970, Guadalajara)15.10.1980: Romania - Anglia 2-1 (prel. CM 1982, Bucuresti)29.04.1981: Anglia - Romania 0-0 (prel. CM 1982, Londra)01.05.1985: Romania - Anglia 0-0 (prel. CM 1986, Bucuresti)11.09.1985: Anglia - Romania 1-1 (prel. CM 1986, Londra)12.10.1994: Anglia - Romania 1-1 (amical, Londra)22.06.1998: Romania - Anglia 2-1 (CM 1998, Toulouse)20.06.2000: Romania - Anglia 3-2 (EURO 2000, Charleroi)Pana la amicalul cu Anglia, nationala noastra va disputa play-off-ul pentru calificarea la EURO 2020, turneul la care Bucurestiul va gazdui patru partide. Pe 26 martie, vom juca in Islanda, pentru un duel intr-o singura mansa. Daca invingem, vom juca pentru locul la turneul final contra Bulgariei sau Ungariei, pe 31 martie, tot in deplasare.